Трамп в очередной раз заявил, что США выиграли две мировые войны

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты выиграли две мировые войны, а также другие сражения. Слова американского лидера передает телеканал Fox News.
«Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну. И все, что было до, во время и немного после, За исключением того, что мы боролись за политическую корректность», — заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, США были силой, выступающей за политическую корректность. Однако сейчас, по словам Трампа, у Вашингтона есть настоящая сила.
Ранее KP.RU сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал Трампа за заявления о главном вкладе США в победу во Второй мировой войне. Российский политик назвал заявления американского лидера пафосной чушью.