Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в очередной раз заявил, что США выиграли две мировые войны

Трамп заявил, что США выиграли Первую и Вторую мировые войны, борясь за политическую корректность.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты выиграли две мировые войны, а также другие сражения. Слова американского лидера передает телеканал Fox News.

«Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну. И все, что было до, во время и немного после, За исключением того, что мы боролись за политическую корректность», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, США были силой, выступающей за политическую корректность. Однако сейчас, по словам Трампа, у Вашингтона есть настоящая сила.

Ранее KP.RU сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал Трампа за заявления о главном вкладе США в победу во Второй мировой войне. Российский политик назвал заявления американского лидера пафосной чушью.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше