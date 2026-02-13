Ричмонд
Украинский скелетонист Гераскевич думает, что напугал МОК шлемом с мёртвыми ВСУшниками

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал своё отстранение от Олимпийских игр в Италии. Спортсмен считает, что МОК его боится.

Источник: Life.ru

«Я был дисквалифицирован с гонки и получил свой шанс на Олимпиаде. Они [украинские спортсмены] были убиты, но их голос настолько громкий, что МОК их боится», — приводит слова Гераскевича Reuters.

Напомним, конфликт разгорелся из-за шлема спортсмена. МОК запретил Гераскевичу использовать на соревнованиях экипировку с фотографиями спортсменов, погибших за ВСУ, разрешив лишь чёрную повязку. Украинец наплевал на запрет и продолжал выходить в этом шлеме на тренировки. Глава координационной комиссии МОК Кирсти Ковентри пыталась найти компромисс, но спортсмен отказался идти на уступки. В итоге его дисквалифицировали. После этого Владимир Зеленский подписал указ о награждении Гераскевича орденом Свободы. Гераскевич пытался оспорить решение в суде, но безуспешно.

