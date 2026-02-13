Ричмонд
Психолог Зберовский: работа в нескольких местах может привести к выгоранию

Психолог Андрей Зберовский заявил, что постоянная нагрузка на работе изнашивает организм и психику.

Источник: Аргументы и факты

Наличие работы в нескольких местах может привести к депрессии и эмоциональному выгоранию. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Абзац» заявил психолог Андрей Зберовский.

Он пояснил, что постоянная нагрузка изнашивает организм и психику, негативно влияя на здоровье. По его словам, двойная занятость ведет к психосоматическим проблемам, а отсутствие дома создает разлад в семьях.

Как отметил специалист, в среднем через пять лет такой жизни наступает выгорание, человек перестает жить для себя и испытывает недовольство жизнью.

Ранее психолог Ирина Бенетт рассказала, как спастись от эмоционального истощения.