Психолог Зберовский: работа в нескольких местах может привести к выгоранию

Наличие работы в нескольких местах может привести к депрессии и эмоциональному выгоранию. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Абзац» заявил психолог Андрей Зберовский.
Он пояснил, что постоянная нагрузка изнашивает организм и психику, негативно влияя на здоровье. По его словам, двойная занятость ведет к психосоматическим проблемам, а отсутствие дома создает разлад в семьях.
Как отметил специалист, в среднем через пять лет такой жизни наступает выгорание, человек перестает жить для себя и испытывает недовольство жизнью.
