Автоэксперт Милешкин рассказал, что нельзя делать с замерзшей машиной

Аномальные снегопады и крепкие морозы, сковавшие регионы, сменились оттепелью, однако синоптики прогнозируют новое похолодание, местами с ледяным дождем. О том, что нельзя делать с замерзшим автомобилем, «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Кирилл Милешкин.
По словам специалиста, от ледяного дождя заранее подстраховаться невозможно, и первыми, скорее всего, примерзнут дверные ручки.
«Деталь это прочная, дергать можно смело. Хотя бывают и исключения», — сказал он.
С современными выдвижными ручками проблема наледи может быть серьезнее. Эксперт советует обстучать ручку по периметру, а если не поможет, использовать размораживатель или теплую воду, после чего обязательно насухо вытереть, чтобы на морозе не прихватило еще сильнее.
Для оттаивания стекол нужно применять штатные обогревы и печку, помогая им скребком или специальной жидкостью. Лить теплую или горячую воду категорически запрещено, иначе стекла моментально треснут. Примерзшие стеклоподъемники трогать не стоит. Нужно дождаться, пока они оттают в пути, иначе можно сломать механизм.
Милешкин также не рекомендует мыть машину перед сильным похолоданием. Если мойка неизбежна, после нее необходимо тщательно протереть все дверные уплотнители и обработать их силиконовой смазкой.
