В Японии умер белый медведь Гого из Перми

«Приношу искренние соболезнования всем, кто любил полярного медведя Гого, за доставленное беспокойство и горе», — написал в обращении директор зоопарка Коити Мурата. В знак траура администрация отменила все праздничные мероприятия, запланированные на 21, 22 и 27 февраля ко Дню белого медведя.
Гого родился в Перми в декабре 2004 года, позже жил в Осаке, а с 2021 года — в Йокогаме. В том же зоопарке остаётся его сын Рай, родившийся в 2012 году. Перед смертью у Гого пять раз взяли сперму для программы искусственного разведения — это было частью плана по его переводу в другой зоопарк.
