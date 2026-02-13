В Японии умер белый медведь Гого из Перми

Гого родился в Перми в декабре 2004 года, позже жил в Осаке, а с 2021 года — в Йокогаме. В том же зоопарке остаётся его сын Рай, родившийся в 2012 году. Перед смертью у Гого пять раз взяли сперму для программы искусственного разведения — это было частью плана по его переводу в другой зоопарк.