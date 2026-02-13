Врач Мазько рассказала, с какими продуктами опасно сочетать блины

В понедельник начнется масленичная неделя, а значит, самое время подумать о начинках для блинов — они должны быть вкусными, но при этом не вредить здоровью и не перегружать организм. О том, с чем полезнее всего сочетать главное блюдо Масленицы, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.