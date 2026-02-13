Врач Мазько рассказала, с какими продуктами опасно сочетать блины

Блины не стоит есть с майонезом, беконом, ветчиной и другими жирными переработанными продуктами. Об этом рассказала врач Инна Мазько.
По ее словам, от одной порции серьезных последствий обычно не бывает, но злоупотребление таким блюдом может навредить организму. Помимо этого, врач отметила опасность канцерогенов, которые содержатся в колбасных изделиях и переработанном мясе.
Также Мазько советует не злоупотреблять блинами со сладкими топингами, мороженым и другими десертными начинками. Это в особенности опасно для людей с сахарным диабетом.
— Порция любого алкоголя наносит вред организму, даже если это шампанское. А если употреблять его с блинами в качестве закуски, это может спровоцировать вздутие живота, — добавила Мазько в беседе с Lenta.ru.
В понедельник начнется масленичная неделя, а значит, самое время подумать о начинках для блинов — они должны быть вкусными, но при этом не вредить здоровью и не перегружать организм. О том, с чем полезнее всего сочетать главное блюдо Масленицы, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Специалист в области расстройств пищевого поведения и нутрициолог Ольга Ромашина отметила, что сгущенное молоко и шоколадная паста считаются самыми вредными начинками для блинов.