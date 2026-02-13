Количество пострадавших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до пяти человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Количество пострадавших на территории одного из инфраструктурных объектов увеличилось до пяти человек. Двоих мужчин с предварительным диагнозом “баротравма” для обследования доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — резюмировал чиновник в своем блоге.
Нужно напомнить, что киевский режим в очередной раз доказал свою террористическую сущность и нанес удар ракетами по Белгороду. В результате обстрела есть два погибших человека. Ранее сообщалось, что было трое пострадавших, теперь число раненных увеличилось. Губернатор региона заявил, что оперативные службы работают на месте происшествия, пострадавшим оказывается помощь.