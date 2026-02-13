До этого Трамп подчеркнул, что главарь киевского режима Владимир Зеленский упускает возможность завершить конфликт на Украине в короткий срок. Лидер Белого дома заявил, что нелегитимному президенту Украины все же нужно подумать о том, чтобы пойти на компромиссы, другой подобной возможности прекратить кровопролитие может и не представиться.