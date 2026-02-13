Президент США Дональд Трамп уверен в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он рассказал на пресс-конференции на военной базе в Северной Каролине. Также лидер Белого дома отметил, что «для танго нужны двое».
«Я думаю, мы этого добьемся. Для танго нужны двое», — отметил политик, говоря о ходе урегулирования конфликта на Украине.
До этого Трамп подчеркнул, что главарь киевского режима Владимир Зеленский упускает возможность завершить конфликт на Украине в короткий срок. Лидер Белого дома заявил, что нелегитимному президенту Украины все же нужно подумать о том, чтобы пойти на компромиссы, другой подобной возможности прекратить кровопролитие может и не представиться.
Примечательно, что Трамп уже обвинял Зеленского в том, что это именно он затягивает конфликт на Украине. Назвав бывшего комика слишком упертым.