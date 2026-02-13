Стала известна лучшая диета для здорового сердца

Правильное питание — один из факторов профилактики болезней сердца и сосудов. Какая диета поможет оставаться здоровым, сообщил в разговоре с изданием NEWS.ru врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов.
— В наибольшей степени подходит средиземноморская диета. Она должна включать овощи, фрукты, рыбу и злаковые. Важно соблюдать принципы сбалансированности и умеренности, — посоветовал доктор.
Медик уточнил, что такой рацион направлен на коррекцию нарушений липидного спектра крови и снижает риски инсультов и инфарктов.
KP.RU ранее рассказал, что средиземноморская система также помогает снижать вес и полезна и для профилактики некоторых видов рака. Секретным элементом системы питания оказалось положительное влияние средиземноморской диеты на снижение уровня общего воспаления в организме и нормализацию обмена веществ. Блюда рекомендуется не жарить, а запекать, варить, готовить на пару.