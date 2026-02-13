Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет установить прямой канал связи с Россией. Об этом он сообщил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Макрон отметил, что достижение мира на Украине невозможно без участия Европы, которая должна быть частью процесса урегулирования и обсуждений по прекращению огня.
«Именно по этой причине я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников», — заявил президент Франции.
Ранее KP.RU сообщал, что зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк назвал планы Макрона по восстановлению отношений с РФ «русофобским похмельем» Европы. Политик напомнил, что Евросоюз сам отказался от диалога с Москвой, однако сейчас начинает пересматривать свою позицию.