Макрон заявил, что хочет установить прямой канал связи с Россией

Ранее KP.RU сообщал, что зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк назвал планы Макрона по восстановлению отношений с РФ «русофобским похмельем» Европы. Политик напомнил, что Евросоюз сам отказался от диалога с Москвой, однако сейчас начинает пересматривать свою позицию.