«Это приведет к потере контроля»: Макрон «переобулся» в вопросе отправки войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции «переобулся» в вопросе отправки войск на Украину. Он заявил, что ввод европейских солдат на Украину приведёт к эскалации конфликта.
«Если в сегодняшней ситуации мы введем войска на территорию Украины, то возьмем на себя ответственность за эскалацию. Сегодня нет единства по этому вопросу. Я не буду давать обещаний, которые не смогу выполнить. Это может привести к потере контроля», — резюмировал Макрон, рассказав, кто будет ответственный за эскалацию конфликта на Украине.
Европа с первого дня помогает Украине, но не участвует в эскалации с Россией. Мы продолжаем действовать в этих рамках, подчеркнул Макрон в своей речи.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, каждый европейский солдат, который окажется на Украине, не только приведет к эскалации, но и станет законной целью для войск РФ.