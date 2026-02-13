Михаил Ефремов вновь вышел на сцену

В «Мастерской “12” Никиты Михалкова» прошла генеральная репетиция спектакля «Без свидетелей», в котором впервые после возвращения из колонии сыграл Михаил Ефремов. Партнершей артиста стала Анна Михалкова.
Спектакль поставил Никита Михалков, он же — совместно с давним другом и коллегой Александром Адабашьяном — создал сценическую версию пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля», по которой Никита Сергеевич в 1983 году снял фильм «Без свидетелей» с Михаилом Ульяновым и Ириной Купченко. Оформил постановку Юрий Купер.
Правда, попасть в минувший вечер в театр на Поварской удалось не всем. На премьере были замечены Сергей Шакуров с супругой Екатериной, Сергей Астахов с женой Светланой, Ирина Розанова, Николай Бурляев, Никита Высоцкий, Мария Лемешева, Александр Цыпкин, Григорий Заславский, Михаил Горевой, а также вдова Сергея Михалкова Юлия.
Выйдя перед премьерой к зрителям, Никита Сергеевич предупредил, что в репетиции возможны остановки (спойлер: они не потребовались). Напугал, что возможно к концу спектакля в зале останутся не все. И попросил «пожалеть нервы пенсионера», то есть его самого, потому что тоже смотрел постановку из зала.
Публика реагировала по-доброму: там, где было смешно, смеялась, там, где было трогательно и нервно, хваталась за платки. Михаил Ефремов и Анна Михалкова справились.
Официальная премьера намечена на 25 и 26 марта.