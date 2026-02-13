Михаил Ефремов вновь вышел на сцену

Выйдя перед премьерой к зрителям, Никита Сергеевич предупредил, что в репетиции возможны остановки (спойлер: они не потребовались). Напугал, что возможно к концу спектакля в зале останутся не все. И попросил «пожалеть нервы пенсионера», то есть его самого, потому что тоже смотрел постановку из зала.