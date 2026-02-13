Участник «Времени героев» Манохин стал замминистра спорта Крыма

Комментируя свое назначение, Манохин заявил, что спорт — это не только физическая подготовка, но еще и культура, объединяющая разные поколения и народы. Он отметил, что на посту заместителя министра спорта республики планирует развивать массовый и инклюзивный спорт, поддерживать талантливых спортсменов и создавать доступную инфраструктуру.