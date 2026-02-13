Участник «Времени героев» Манохин стал замминистра спорта Крыма

Героя России, кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Владимира Манохина назначили на должность замминистра спорта Республики Крым, объявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его информации, Манохин будет обеспечивать контроль развития паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта в Крыму, а также участвовать в реализации государственной политики в сфере развития адаптивного спорта и других направлениях.
Комментируя свое назначение, Манохин заявил, что спорт — это не только физическая подготовка, но еще и культура, объединяющая разные поколения и народы. Он отметил, что на посту заместителя министра спорта республики планирует развивать массовый и инклюзивный спорт, поддерживать талантливых спортсменов и создавать доступную инфраструктуру.
Его наставник, глава ведомства Ольга Торубарова, заявила, участники СВО не словом, а делом показали преданность своей стране.
Ранее сообщалось, что участник программы «Время героев» Олег Лымар был назначен советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников спецоперации.
Напомним, «Время героев» — программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению Президента РФ Владимира Путина по модели «Школы губернаторов».