Гастроэнтеролог Мазько призвала съедать не больше двух блинов в день

Количество блинов с начинкой должно быть меньше, чем обычных.

Источник: Комсомольская правда

Налегать на блины даже во время Масленицы не рекомендуется из-за высокой калорийности продукта. О том, сколько штук допускается съесть за день, сообщила изданию Lenta.ru гастроэнтеролог Инна Мазько.

— В период Масленицы стоит употреблять не более двух-трех блинов в день. В то же время, безопасное количество блинов с добавками или начинкой должно быть меньше, чем обычных, — считает медик.

Доктор напомнила, что в состав блинчиков входят в основном быстрые углеводы — мука и сахар, поэтому после их употребления происходят резкие скачки уровня глюкозы в крови.

Тем временем Life.ru рассказал о самых любимых блинах у россиян. Абсолютным победителем признаны мордовские блины со сгущёнкой. Второе место заняли башкирские блины с мёдом, обильно смазанные топленым маслом. Третье — смоленские блины с сытной начинкой из каши, ветчины и сыра. Замкнули четвёрку суздальские блины с огуречным вареньем на тонком кружевном тесте.