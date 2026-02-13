Сафонов впервые пропустил три гола в составе ПСЖ

А в декабре прошлого года вратарь Матвей Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка. В решающей серии пенальти против бразильского «Фламенго» он отразил четыре удара, принеся своей команде победу. Этот матч стал поистине героическим для россиянина: уже в ходе послематчевой серии Сафонов сломал руку, но довёл дело до победы. Мужеством россиянина восхитился даже главный тренер ПСЖ Луис Энрике.