Сафонов впервые пропустил три гола в составе ПСЖ

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своём поле обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:1, нанеся парижанам первое поражение в чемпионате с 29 ноября. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов, отыгравший весь матч, впервые пропустил три мяча в составе столичного клуба.

Счёт открыл Муса Аль-Тамари на 34-й минуте, во втором тайме за «Ренн» забили Эстебан Леполь (69 минута) и Брель Эмболо (81 минута). Мяч Усмана Дембеле на 72-й минуте стал лишь голом престижа.

Для Сафонова это был восьмой матч в сезоне и четвёртый после возвращения с лазарета. Ранее он помог команде разгромить «Марсель» (5:0) и отразил пенальти в игре со «Страсбуром». Несмотря на поражение, ПСЖ остаётся лидером турнирной таблицы (51 очко), «Ренн» поднялся на пятую строчку (34 очка).

А в декабре прошлого года вратарь Матвей Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка. В решающей серии пенальти против бразильского «Фламенго» он отразил четыре удара, принеся своей команде победу. Этот матч стал поистине героическим для россиянина: уже в ходе послематчевой серии Сафонов сломал руку, но довёл дело до победы. Мужеством россиянина восхитился даже главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

