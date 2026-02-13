Врач перечислила болезни, на которые указывает запах изо рта

Неприятный запах изо рта может быть симптомом опасных заболеваний не только полости рта, но и внутренних органов. Об этом предупредила в разговоре с изданием Lenta.ru гастроэнтеролог Инга Колесник.
— Провоцировать неприятный запах изо рта способны болезни бронхолегочной системы, а именно бронхит, бронхоэктазы, абсцесс легкого. В некоторых случаях — опухоли верхних отделов ЖКТ, ротоглотки, носоглотки, гортани, — перечислила врач.
Она отметила, что неприятный запах может появиться также при тонзиллите, пробках в миндалинах, синусите и даже хроническом насморке.
«Известия» напоминают, что чистка зубов два раза в день по две-три минуты — полезная привычка, но этого часто недостаточно. Оптимальный уход должен включать 20−30 минут в день, включая межзубную гигиену и очищение языка, где в складках скапливается много бактерий. Также не лишним будет периодически делать профессиональную чистку зубов у стоматолога.