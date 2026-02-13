Врач перечислила болезни, на которые указывает запах изо рта

«Известия» напоминают, что чистка зубов два раза в день по две-три минуты — полезная привычка, но этого часто недостаточно. Оптимальный уход должен включать 20−30 минут в день, включая межзубную гигиену и очищение языка, где в складках скапливается много бактерий. Также не лишним будет периодически делать профессиональную чистку зубов у стоматолога.