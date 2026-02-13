«Рубин» ведёт переговоры о трансфере Олейникова за 130 млн рублей

В текущем сезоне 26-летний Олейников провел 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи. Его действующий контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 1,5 млн евро.