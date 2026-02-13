«Рубин» ведёт переговоры о трансфере Олейникова за 130 млн рублей

Казанский «Рубин» ведет переговоры о трансфере нападающего «Крыльев Советов» Ивана Олейникова. Об этом championat.com сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сумма возможного перехода оценивается в 130 млн рублей. Параллельно переговоры с футболистом ведет московский «Локомотив», однако казанцы предлагают игроку более выгодные личные условия.
В текущем сезоне 26-летний Олейников провел 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи. Его действующий контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 1,5 млн евро.
Ранее агент футболиста Александра Головина Александр Клюев заявил, что о возвращении россиянина в ЦСКА говорить пока рано.