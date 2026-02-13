Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурист из Латвии Васильев выступил на ОИ под музыку советского композитора

Латвийский фигурист Денис Васильев исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Италии под музыку советского композитора Арама Хачатуряна.

Для произвольной программы в мужском одиночном катании Васильев выбрал композицию из балета «Гаянэ» — «Колыбельную» и «Танец юношей». На Играх он сочетал классическую рок-балладу в короткой программе с инструментальной музыкой Хачатуряна в произвольной.

Ранее костюм российского фигуриста Петра Гуменника вошёл в число самых запоминающихся образов Олимпиады-2026 по версии журнала Vogue. Стилисты издания назвали его наряд одним из главных модных успехов Игр. По мнению редакции, образ фигуриста гармонично вписался в актуальный цветочный тренд, который ранее демонстрировали на неделях моды.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.