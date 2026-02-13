Фигурист из Латвии Васильев выступил на ОИ под музыку советского композитора

Для произвольной программы в мужском одиночном катании Васильев выбрал композицию из балета «Гаянэ» — «Колыбельную» и «Танец юношей». На Играх он сочетал классическую рок-балладу в короткой программе с инструментальной музыкой Хачатуряна в произвольной.
Ранее костюм российского фигуриста Петра Гуменника вошёл в число самых запоминающихся образов Олимпиады-2026 по версии журнала Vogue. Стилисты издания назвали его наряд одним из главных модных успехов Игр. По мнению редакции, образ фигуриста гармонично вписался в актуальный цветочный тренд, который ранее демонстрировали на неделях моды.
