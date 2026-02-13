Ричмонд
Стоматолог Изгарева раскрыла неочевидную причину внезапной асимметрии лица

Хирург-пародонтолог Олеся Изгарева заявила, что асимметрия лица может возникнуть из-за привычки пережёвывать пищу на одной стороне.

Источник: Аргументы и факты

Внезапное появление асимметрии лица может быть связано с проблемами зубов и челюсти. В беседе с «Лентой.ру» об этом рассказала стоматолог, хирург-пародонтолог Олеся Изгарева.

По словам специалиста, асимметрия не является самостоятельным заболеванием, а выступает следствием других патологий. Одним из распространенных провокаторов эксперт назвала привычку пережевывать пищу только на одной стороне или отсутствие зубов, что ведет к изменению положения челюсти.

Неправильный прикус или снижение его высоты также способствуют развитию этой проблемы. Изгарева пояснила, что при неравномерной нагрузке во время жевания мышцы и кости на одной стороне развиваются сильнее, что визуально меняет пропорции лица.

Ранее врач Надежда Патлатая рассказала, что может спровоцировать воспаление десен.