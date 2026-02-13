Ричмонд
Как правильно готовиться к Великому посту: советы врача

Следует плавно увеличивать долю растительной пищи в рационе.

Источник: Комсомольская правда

Соблюдение поста может стать нагрузкой для организма, поэтому важно заранее подготовиться к ограничениям. Об этом рассказала Lenta.ru эндокринолог Виктория Садовская.

— Следует плавно увеличивать долю растительной пищи в рационе. Для начала надо заменить жирные сорта мяса и рыбы на, например, индейку, курицу, минтай или хек. Затем постепенно добавлять в пищу бобовые и орехи. Такой подход позволит компенсировать нехватку белка при временном ограничении продуктов животного происхождения, — объяснила медик.

Эксперт добавила, что важно также придерживаться регулярного режима питания, исключающего длительные паузы между приемами пищи — это позволит избежать чувства голода и переедания.

Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля с Чистого понедельника, передает телеканал «Царьград». Одной из основополагающих задач поста является очищение, которое касается не только тела, но и поступков, и даже мыслей.