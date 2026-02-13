Гуменник под крики «молодец» с трибун исполнил пять четверных прыжков на Олимпиаде

Спортсмен сделал пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер и два сальхова. Один сальхов он включил в каскад с тройным тулупом, второй — в секвенцию с двумя двойными акселями. Также Гуменник исполнил тройной аксель и каскад из тройного лутца с двойным риттбергером. После проката с трибун скандировали «молодец» в адрес российского спортсмена.