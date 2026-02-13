Гуменник под крики «молодец» с трибун исполнил пять четверных прыжков на Олимпиаде

Спортсмен сделал пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер и два сальхова. Один сальхов он включил в каскад с тройным тулупом, второй — в секвенцию с двумя двойными акселями. Также Гуменник исполнил тройной аксель и каскад из тройного лутца с двойным риттбергером. После проката с трибун скандировали «молодец» в адрес российского спортсмена.
За прокат фигурист набрал 184,49 балла. Он выступал под 13-м номером. В произвольной программе участвуют 24 фигуриста. В короткой программе 10 февраля Гуменник получил 86,72 балла. Таким образом он набрал 271,21 балла и занимает промежуточное первое место.
Гуменнику 23 года. Он чемпион России, серебряный и бронзовый призёр национальных первенств, двукратный победитель финалов Гран-при России.
Ранее костюм Петра Гуменника вошёл в число самых запоминающихся образов Олимпиады-2026 по версии журнала «Vogue». Стилисты издания выделили его наряд как один из главных модных успехов Игр. По мнению редакции, образ фигуриста гармонично вписался в актуальный цветочный тренд, который ранее продемонстрировали на неделях моды.
