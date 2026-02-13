Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство РФ согласилось на продажу здания Рижского вокзала

Правительство одобрило предложение Минфина о продаже здания Рижского вокзала в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Здание Рижского вокзала в Москве будет продано. С такой инициативой выступил Минфин РФ. Правительство России одобрило предложение о продаже строения. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ 13 февраля. Отдельно отмечается, что здание вокзала внесено в список объектов культурного наследия регионального значения.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом “Российские железные дороги” (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО “Российские железные дороги” здания Рижского вокзала», — сказано в документе.

Кроме того, к продаже готовят российский поисковик авиабилетов «Авиасейлс». Стоимость компании оценивается в более чем 23 миллиарда рублей.