Правительство РФ согласилось на продажу здания Рижского вокзала

Здание Рижского вокзала в Москве будет продано. С такой инициативой выступил Минфин РФ. Правительство России одобрило предложение о продаже строения. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ 13 февраля. Отдельно отмечается, что здание вокзала внесено в список объектов культурного наследия регионального значения.
«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом “Российские железные дороги” (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО “Российские железные дороги” здания Рижского вокзала», — сказано в документе.
Кроме того, к продаже готовят российский поисковик авиабилетов «Авиасейлс». Стоимость компании оценивается в более чем 23 миллиарда рублей.