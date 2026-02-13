«Я страдаю»: Актриса Екатерина Волкова осталась без внуков и разорвала связь с матерью

Волкова рассказала, что после Нового года всё же смогла увидеться с дочерью и внуками, но этих редких встреч ей катастрофически мало. Артистка призналась, что пока не решается обращаться в суд и надеется, что ситуация со временем разрешится сама, хотя ожидание даётся ей особенно тяжело.