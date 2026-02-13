Ричмонд
«Я страдаю»: Актриса Екатерина Волкова осталась без внуков и разорвала связь с матерью

Актриса Екатерина Волкова призналась, что переживает один из самых тяжёлых периодов в жизни. Из-за семейного конфликта она почти не видится с внуками и полностью прекратила общение с собственной матерью.

Источник: Life.ru

«Я, конечно же, страдаю от того, что не имею возможности видеться с ними», — сказала артистка в беседе с изданием «Стархит».

По словам звезды «Ворониных», давление, упрёки и требования со стороны близких начали отражаться на её здоровье, поэтому она была вынуждена сделать паузу.

Волкова рассказала, что после Нового года всё же смогла увидеться с дочерью и внуками, но этих редких встреч ей катастрофически мало. Артистка призналась, что пока не решается обращаться в суд и надеется, что ситуация со временем разрешится сама, хотя ожидание даётся ей особенно тяжело.

Поддержку актриса находит в детях и музыке: сейчас она развивает собственный музыкальный проект и признаётся, что именно творчество помогает ей не сломаться и двигаться дальше.

Ранее Life.ru писал, что Екатерина Волкова удивила поклонников подходом к воспитанию детей — актриса спокойно отпустила 14-летнюю дочь на выходные к парню. Звезда признавалась, что помнит себя подростком и считает, что жёсткие запреты лишь разрушают доверие в семье. По словам Волковой, иногда лучше переживать и волноваться, чем навсегда потерять контакт с ребёнком.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.