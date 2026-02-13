Актер Ван Дамм предложил блогеру Джейку Полу провести бой

Джейку Полу 29 лет, его профессиональный рекорд насчитывает 12 побед, семь из которых одержаны нокаутом, и два поражения. В последнем бою 20 декабря в Майами американец уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа в шестом раунде.