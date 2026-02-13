Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Ван Дамм предложил блогеру Джейку Полу провести бой

65-летний Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов блогеру Джейку Полу.

Источник: Аргументы и факты

Актер Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов популярному американскому блогеру и боксеру Джейку Полу. Об этом сообщает championat.com.

В видео, опубликованном на своей странице в социальной сети, 65-летний бельгийский актер и мастер боевых искусств предложил провести поединок.

«Давай устроим бой, настоящий поединок. К-1 против бокса», — сказал артист.

Он предложил не использовать во время встречи лоу-кики и удары локтями.

Джейку Полу 29 лет, его профессиональный рекорд насчитывает 12 побед, семь из которых одержаны нокаутом, и два поражения. В последнем бою 20 декабря в Майами американец уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа в шестом раунде.

Ранее сообщалось, что боксер Кингсли Ибе ударами сорвал парик с головы Джаррела Миллера.