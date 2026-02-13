Актер Ван Дамм предложил блогеру Джейку Полу провести бой

Актер Жан-Клод Ван Дамм бросил вызов популярному американскому блогеру и боксеру Джейку Полу. Об этом сообщает championat.com.
В видео, опубликованном на своей странице в социальной сети, 65-летний бельгийский актер и мастер боевых искусств предложил провести поединок.
«Давай устроим бой, настоящий поединок. К-1 против бокса», — сказал артист.
Он предложил не использовать во время встречи лоу-кики и удары локтями.
Джейку Полу 29 лет, его профессиональный рекорд насчитывает 12 побед, семь из которых одержаны нокаутом, и два поражения. В последнем бою 20 декабря в Майами американец уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа в шестом раунде.
Ранее сообщалось, что боксер Кингсли Ибе ударами сорвал парик с головы Джаррела Миллера.