Российский фигурист Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила причину низких оценок Гуменника. По ее словам, это связано с множеством причин, включая волнение и проблемы с музыкой. До этого Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для выступления. Позже журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что команда не озаботилась этим вопросом. Он также назвал их бездействие «раздолбайством».