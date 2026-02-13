Российский фигурист Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник успешно выступил с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Судьи оценили его прокат в 184,49 балла.
23-летний спортсмен, выступающий под 13-м номером, исполнил сложный набор элементов, включая четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц — двойной риттбергер.
Ранее за короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Так, в сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла.
Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его непрыжковые элементы судьи оценили наивысшим, четвертым уровнем сложности.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила причину низких оценок Гуменника. По ее словам, это связано с множеством причин, включая волнение и проблемы с музыкой. До этого Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для выступления. Позже журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что команда не озаботилась этим вопросом. Он также назвал их бездействие «раздолбайством».
В результате фигурист изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы и выступил под композицию «Waltz 1805».