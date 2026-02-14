Эксперт Трепольский спрогнозировал снижение цен на квартиры на вторичке

Вторым фактором давления на цены станет конкуренция с так называемой новой вторичкой. В марте на рынок выйдет много инвестиционных квартир в недавно сданных домах, которые будут продаваться без отделки по ценам ниже застройщиков и оттянут на себя качественный спрос. Владельцам старого жилого фонда, особенно панельных домов 70−90-х годов, придется снижать цены еще активнее.