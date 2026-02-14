Эксперт Трепольский спрогнозировал снижение цен на квартиры на вторичке

Цены на квартиры на вторичном рынке в России в марте снизятся на 0,5−1,5 процента по сравнению с февралем. Такой прогноз для «Газеты.Ru» сделал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.
По словам специалиста, средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 33−37 квадратных метров составит до 5,5 млн рублей, двушки 45−52 квадратных метров — до 7,5 млн рублей, а трешки 60−75 квадратных метров — до 10,5 млн рублей.
Трепольский пояснил, что реальные цены сделок будут корректироваться вниз, несмотря на возможное сохранение высоких цифр в объявлениях. Весенний всплеск активности окажется подавлен заградительными ставками по рыночной ипотеке, сделав покупку доступной только для обладателей наличных средств или участников альтернативных сделок. Продавцы, которым нужны срочные деньги, начнут осознавать затянувшийся период высоких ставок и предложат дисконт в 5−7 процентов.
Вторым фактором давления на цены станет конкуренция с так называемой новой вторичкой. В марте на рынок выйдет много инвестиционных квартир в недавно сданных домах, которые будут продаваться без отделки по ценам ниже застройщиков и оттянут на себя качественный спрос. Владельцам старого жилого фонда, особенно панельных домов 70−90-х годов, придется снижать цены еще активнее.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что влияния «эффекта Долиной» на рынок жилья нет.