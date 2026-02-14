Что можно и нельзя делать в Трифонов день 14 февраля, когда говорят «Февраль солнце на лето поворачивает»

Православная церковь 14 февраля вспоминает святого Трифона. В народе отмечают Трифонов день. Вместе с тем есть еще одно название — Перезимник. А еще в названный день говорили так: «Февраль солнце на лето поворачивает».
Что нельзя делать 14 февраля.
Запрещено провоцировать конфликты. Особенно это касается влюбленных пар. Предки верили, что ссоры могут привести к расставаниям. Не следует оставлять деньги на столе. Это может грозить финансовыми сложностями.
Что можно делать 14 февраля.
По традиции, в названный день посещали храм и молились святому. У него, чаще всего, просили помощи в поисках второй половинки.
Согласно приметам, теплая погода обещает раннюю весну. В том случае, если идет снег, то дождей весной окажется много.
