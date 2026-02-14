Ричмонд
Что будет дальше: Переедет ли популярное шоу в Казахстан из-за Сабурова

Ведущие ЧБД не подтвердили информацию о переезде шоу в Казахстан.

Источник: Комсомольская правда

Представители ведущих шоу «Что было дальше?» не подтвердили, но и не опровергли информацию о релокации программы в Казахстан, которая появилась в сети после того, как участнику шоу Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию РФ.

Концертный директор Алексея Щербакова Дима Демьян заявил РИА Новости, что не имеет информации о том, что шоу может сменить страну дислокации. Арсен Кушхов, который представляет артистов Тамби Масаева, Эмира Кашокова и Илью Макарова, также сказал, что ничего не знает о переезде.

«Честно говоря, не знаю, впервые слышу», — так он ответил на вопрос агентства.

Ранее продюсер Дворцов предрек закрытие шоу «ЧБД» после запрета на въезд в Россию для Сабурова.

Также эксперт предположил, что Сабурова в ЧБД может заменить другая телезвезда — Гарик Харламов.

Напомним, комика Нурлана Сабурова изгнали из России на 50 лет. Все подробности читайте здесь на KP.RU.