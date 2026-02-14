Двое погибли и пятеро пострадали из-за удара ВСУ по Белгороду

По его словам, на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. Глава региона выразил соболезнования их родным и близким. Изначально было известно о трех пострадавших, однако позже число раненых увеличилось до пяти. Одного из мужчин доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Еще двоих с осколочными ранениями и двоих с предварительным диагнозом «баротравма» направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики оказывают необходимую помощь всем раненым.