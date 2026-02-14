Народный календарь. Почему нельзя мыться и стричься 17 февраля

17 февраля православные чтут память Николая Исповедника, обладавшего даром исцеления. Согласно примете, в этот день нельзя мыться, стричь ногти и волосы, так как это может привести к неприятностям в будущем.
Кроме того, в эту дату лучше не отправляться в путешествия, а если поездку невозможно отложить, то следует перед ней помолиться Святому Николаю.
Люди верили, что в этот день зима не желает уступать весне, испытывая людей морозами. Женщины 17 февраля обычно занимались бытовыми делами, стремясь сделать как можно больше полезного для дома.
Приметы погоды:
Все покрыто инеем — лето будет урожайным.
Лес почернел — скоро будет оттепель.
Гнущиеся к земле еловые ветки предвещают снегопад.
Именины отмечают: Андрей, Петр, Иосиф, Алексей, Николай, Аркадий, Федор, Борис, Иван и Кирилл.