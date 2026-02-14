Ричмонд
Народный календарь. Почему нельзя мыться и стричься 17 февраля

Кроме того, в эту дату лучше не отправляться в путешествия, а если поездку невозможно отложить, то следует перед ней помолиться Святому Николаю.

Люди верили, что в этот день зима не желает уступать весне, испытывая людей морозами. Женщины 17 февраля обычно занимались бытовыми делами, стремясь сделать как можно больше полезного для дома.

Приметы погоды:

Все покрыто инеем — лето будет урожайным.

Лес почернел — скоро будет оттепель.

Гнущиеся к земле еловые ветки предвещают снегопад.

Именины отмечают: Андрей, Петр, Иосиф, Алексей, Николай, Аркадий, Федор, Борис, Иван и Кирилл.