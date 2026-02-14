При свидетелях: Михаил Ефремов вновь вышел на сцену

Спектакль «Без свидетелей» стал первым выходом к публике Михаила Ефремова после долгого перерыва. За полтора месяца до официальной премьеры режиссер Никита Михалков устроил предпремьерный показ — фактически публичную проверку артиста, вернувшегося в профессию после четырех с половиной лет заключения. В камерной постановке для двух актеров партнером Ефремова стала Анна Михалкова. «Известия» побывали на показе и вместе с поклонниками аплодировали артистам.
Первый пошел.
Выхода спектакля с Михаилом Ефремовым ждали с июня — с тех пор, как стало известно, что актер включен в труппу театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова. Режиссер, хорошо знающий дарование Ефремова, принял его в труппу своего театра.
Вскоре появилась информация о репертуаре нового артиста. Пьеса Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля», по которой в 1983 году Никита Михалков снял камерный фильм с Ириной Купченко и Михаилом Ульяновым в главных ролях, должна была появиться на сцене театра. Сценическую версию вновь подготовили Александр Адабашьян и Никита Михалков.
С началом репетиций внимание прессы к проекту стало повышенным. Михаил Ефремов молча сносил любопытство журналистов. Ближе к премьере к актеру приставили охрану, в театр он стал приезжать на автомобиле и по-прежнему не давал комментариев. За артиста должны говорить его роли.
Михалковы, Высоцкий и сын Ефремова в зале.
Предпремьерный показ «Без свидетелей» решили провести за полтора месяца до официального старта. Среди гостей были замечены: сын Михаила Николай Ефремов, муж Анны Михалковой Альберт Баков с сыном Андреем, режиссер Николай Бурляев, вдова Сергея Михалкова Юлия Субботина, адвокат Павел Астахов с супругой Светланой, режиссер Анна Меликян, сценарист, драматург Александр Адабашьян, актрисы Ирина Розанова, Светлана Тома, актеры Сергей Шакуров, Михаил Горевой, Василий Кортуков, продюсер, режиссер, Никита Высоцкий, глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, ректор ГИТИС Григорий Заславский, писатель Александр Цыпкин.
Перед началом спектакля на сцену вышел Никита Михалков.
— Главное, чтобы к концу спектакля вас не оказалось меньше, чем сейчас. Те, кто любит театр, знают, как волнуются актеры. Во всяком случае, мы бы не рискнули выходить на зрителя, если бы не были готовы высказаться. Я буду в зале. Берегите нервы пенсионера! — сказал со сцены режиссер.
Следом он добавил, что будет делать какие-то поправки, отметив, что такое положение дел — необходимость, потому что собравшиеся увидят первый прогон спектакля.
Михаил Ефремов появился на сцене в костюме Деда Мороза. И своим ключом открыл квартиру женщины, с которой не живет уже 9 лет. Решил сделать сюрприз и встретил ее стрельбой из хлопушки. Она упала в обморок с перепуга. Семейная драма, закончившаяся некогда разводом, грозила перерасти в фарс. Но умная женщина, принимает бывшего мужа как радушная хозяйка. Она готовится к Новому году, закупает провизию.
Нежданный гость решил вспомнить былое. А для поддержки штанов записывает рилсы и отправляет их в мессенджеры старому приятелю. Так советское бытописание драматурги разбавили современностью.
У пары вырос сын Димка, зумер. Он расставляет границы в прямом и в переносном смысле. Пока его нет, отец хочет узнать, чем живет подросток. Но комната сына на сигнализации, а охраняет ее скелет в боксерских перчатках.
Вначале ощущалось волнение Ефремова. Да и голос будто дрожал. Но не прошло и пяти минут, как артист показал свое мастерство и размах. Он и танцует, и поет, залезая на стул, а Анна Михалкова аккомпанирует ему на фортепиано. А когда в новогодних запасах герой Ефремова находит дорогую бутылку коньяка, зал тут же оживляется вместе с героями.
«Коньяк дорогой?» — спрашивает он. «Да. А зачем ты его открыл?» — изумляется героиня Анны. «Машинально», — отвечает Ефремов.
В спектакле много реплик, будто списанных с биографии Михаила. Он много лет не приходил к сыну, но любил его на расстоянии. Общался с другом онлайн, но редко в реале. Экс-жена удивляется, что жизнь его не пощадила. И теперь он лысый. Это смешно, но не самому мужчине. А она только думает, чтобы только сын это не унаследовал.
Художник Юрий Купер построил на сцене двушку с большой кухней и чуланом. За окном шумят поезда, а в моменты нахлынувшей на хозяйку меланхолии она играет на фортепиано Шопена и Дебюсси. Обстановка как у всех — диван, стол, стулья, кресло-качалка. Советская люстра под потолком. А в чулане женщина хранит не только лыжи и коробки с фотографиями, но еще и тайну.
Нашлось в спектакле место и искусственному интеллекту. Воспоминания из прошлой жизни, сохраненные экс-супругой на VHS кассету, на которых Ефремов молод и красив, сгенерированы ИИ.
В какой-то момент бывший супруг решает взять быка за рога и раздевается до трусов. Но этим только пугает женщину. В запале парочка разносит квартиру. Разломали стулья, повалили елку, оборвали шторы. Но за этими семейными разборками было интересно следить. Два мастера на сцене будто шампанское искрили и шипели. Будто и не было несколько лет без профессии. Будто Михаил регулярно выходил на сцену «Современника». А Анна — сама органика. Сцена ей очень к лицу.
На поклонах артистов завалили цветами. Зрители несколько минут кричали «Браво!». А Никита Михалков, выйдя на сцену, одобрительно обнял Ефремова.
Билет под сотню тысяч.
Премьера «Без свидетелей» назначена на 25 и 26 марта. Еще до официального старта спектакль получил статус одного из самых востребованных. Теперь зрители, готовые заплатить несколько десятков тысяч рублей за визит в театр, стремятся попасть не только на «Кабалу святош» в МХТ имени Чехова с Николаем Цискаридзе и Константином Хабенским, но и на Ефремова и Михалкову в «Мастерскую “12” Никиты Михалкова.
Старт продаж был назначен на 9 февраля: в 12:00 билеты появились в кассах, в 15:00 — на официальном сайте. Уже через пару часов всё было распродано. Зато у перекупщиков на мошеннических сайтах билеты выставили по заоблачным ценам: от 20 тыс. рублей за билет в бельэтаж до 93 тыс. рублей в партер. Однако покупка билетов на таких площадках не дает гарантии безопасности — ни сохранности персональных данных, ни подлинности самих билетов.
Как рассказали «Известиям» в кассах театра, спектакль «Без свидетелей» войдет в репертуар и будет идти ежемесячно. О старте продаж на апрель и, возможно, о дополнительном показе в марте сообщат на сайте театра и в социальных сетях. Официальные цены — от 500 до 32 тыс. рублей.