При свидетелях: Михаил Ефремов вновь вышел на сцену

В спектакле много реплик, будто списанных с биографии Михаила. Он много лет не приходил к сыну, но любил его на расстоянии. Общался с другом онлайн, но редко в реале. Экс-жена удивляется, что жизнь его не пощадила. И теперь он лысый. Это смешно, но не самому мужчине. А она только думает, чтобы только сын это не унаследовал.