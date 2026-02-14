Секс, ложь и Марго Робби: «Грозовой перевал» стал эротическим триллером

Зато, когда во второй половине фильма Кэтрин и Хитклифф вступят в «преступную» связь, ни у кого из зрителей не возникнут вопросы, откуда у них такие странные сексуальные игры и почему Хитклифф потом добавляет изобретательности в своем жутком браке с Изабеллой. Мысль авторов фильма вполне прозрачна: если вы все время рядом, но не можете быть друг с другом, перверсии будут формироваться и множиться как грибы после дождя, так что не надо потом удивляться.