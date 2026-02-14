Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево

В течение вечера 13 февраля силами противовоздушной обороны над регионами РФ уничтожили 13 дронов ВСУ. Все беспилотники ликвидированы в течение трех часов. Большая часть из них уничтожена над Брянской областью. Дроны также сбиты над акваторией Черного моря.