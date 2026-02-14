Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево

В двух столичных аэропортах ввели временные ограничения. Меры безопасности действуют в воздушных гаванях Внуково и Шереметьево. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Как уточняется, аэропорты принимают и отправляют авиарейсы по согласованию в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Предупреждение действует с 23:50 13 февраля.
«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
В течение вечера 13 февраля силами противовоздушной обороны над регионами РФ уничтожили 13 дронов ВСУ. Все беспилотники ликвидированы в течение трех часов. Большая часть из них уничтожена над Брянской областью. Дроны также сбиты над акваторией Черного моря.