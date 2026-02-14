Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево

Во Внуково и Шереметьево ограничили использование воздушного пространства.

Источник: Комсомольская правда

В двух столичных аэропортах ввели временные ограничения. Меры безопасности действуют в воздушных гаванях Внуково и Шереметьево. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Как уточняется, аэропорты принимают и отправляют авиарейсы по согласованию в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Предупреждение действует с 23:50 13 февраля.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В течение вечера 13 февраля силами противовоздушной обороны над регионами РФ уничтожили 13 дронов ВСУ. Все беспилотники ликвидированы в течение трех часов. Большая часть из них уничтожена над Брянской областью. Дроны также сбиты над акваторией Черного моря.