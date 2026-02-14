Раскрыта привычка, способная вызвать перекос лица

Привычка пережевывать пищу лишь одной стороной челюсти может вызвать перекос лица. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru стоматолог, хирург-пародонтолог Олеся Изгарева.
— Одним из распространенных провокаторов асимметрии лица — проблемы с зубами. Например, привычка пережевывать еду на одной стороне или отсутствие одного или нескольких зубов могут привести к изменению положения челюсти и, как следствие, возникновению асимметрии лица, — считает врач.
Доктор пояснила, что, если одна сторона челюсти испытывает большую нагрузку при жевании, мышцы и кости на этой стороне будут развиваться сильнее, вызывая визуальное различие в пропорциях лица.
Тем временем «Москва 24» предостерегает россиян он лечения зубов на дому. Неправильная установка пломбы способна вызвать боли, сместить прикус и даже повредить десну. Кроме того, негерметичная пломба приводит к повторному инфицированию, материал может вызвать аллергию, а кариес под временной пломбой продолжает разрушать зуб.