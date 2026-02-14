Скелетонист Гераскевич заявил, что его дисквалификацию с ОИ празднуют в России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, отстраненный от участия в Олимпийских играх в Италии, обвинил Россию в праздновании его дисквалификации. Свою позицию спортсмен высказал в эфире украинского издания «Суспільне».
Гераскевич считает решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении несправедливым и имеющим политическую подоплеку.
— Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, — заявил скелетонист.
Он также обвинил МОК в давлении на украинских спортсменов и продвижении возвращения россиян на Игры, передает РБК.
Незадолго до этого стало известно, что МОК отстранил от соревнований скелетониста c Украины Владислава Гераскевича из-за шлема с изображением погибших бойцов-соотечественников. Экипировка нарушила олимпийскую хартию. Cо спортсменом сначала пытались поговорить, в том числе сама президент МОК Кирсти Ковентри.
После этого глава МОК подчеркнула, что «правила есть правила», добавив, что именно они обеспечивают наиболее справедливый способ самовыражения спортсменов и гарантируют безопасность соревнований. Сам Гераскевич одной фразой отреагировал на дисквалификацию.