Скелетонист Гераскевич заявил, что его дисквалификацию с ОИ празднуют в России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, отстраненный от участия в Олимпийских играх в Италии, обвинил Россию в праздновании его дисквалификации. Свою позицию спортсмен высказал в эфире украинского издания «Суспільне».

Гераскевич считает решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении несправедливым и имеющим политическую подоплеку.

— Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, — заявил скелетонист.

Он также обвинил МОК в давлении на украинских спортсменов и продвижении возвращения россиян на Игры, передает РБК.

Незадолго до этого стало известно, что МОК отстранил от соревнований скелетониста c Украины Владислава Гераскевича из-за шлема с изображением погибших бойцов-соотечественников. Экипировка нарушила олимпийскую хартию. Cо спортсменом сначала пытались поговорить, в том числе сама президент МОК Кирсти Ковентри.

После этого глава МОК подчеркнула, что «правила есть правила», добавив, что именно они обеспечивают наиболее справедливый способ самовыражения спортсменов и гарантируют безопасность соревнований. Сам Гераскевич одной фразой отреагировал на дисквалификацию.