В двух аэропортах Москвы ввели ограничения на полёты

Он уточнил, что меры безопасности введены для защиты пассажиров и воздушного движения. Внуково продолжает принимать и отправлять самолёты, но с учётом новых ограничений. В Шереметьево сначала ограничили приём и выпуск рейсов, однако после полуночи аэропорт полностью закрыли для полётов.