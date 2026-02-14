В двух аэропортах Москвы ввели ограничения на полёты

Он уточнил, что меры безопасности введены для защиты пассажиров и воздушного движения. Внуково продолжает принимать и отправлять самолёты, но с учётом новых ограничений. В Шереметьево сначала ограничили приём и выпуск рейсов, однако после полуночи аэропорт полностью закрыли для полётов.
Пассажиры могут уточнять статус своих рейсов через онлайн-табло и официальные сервисы аэропортов. Ограничения станут временной мерой и направлены на предотвращение любых рисков в воздушном пространстве.
Ранее Life.ru писал, что за три часа российская система ПВО сбила 13 украинских дронов. Наибольшее количество — шесть дронов — уничтожено над Брянской областью, ещё по три — над Крымом и Чёрным морем, один — над Курской областью.
