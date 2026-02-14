Ричмонд
В двух аэропортах Москвы ввели ограничения на полёты

В московском аэропорту Шереметьево с вечера 13 февраля действуют временные ограничения на приём и отправку рейсов. Во Внуково полёты проходят только по согласованию с соответствующими органами, а расписание может корректироваться, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Он уточнил, что меры безопасности введены для защиты пассажиров и воздушного движения. Внуково продолжает принимать и отправлять самолёты, но с учётом новых ограничений. В Шереметьево сначала ограничили приём и выпуск рейсов, однако после полуночи аэропорт полностью закрыли для полётов.

Пассажиры могут уточнять статус своих рейсов через онлайн-табло и официальные сервисы аэропортов. Ограничения станут временной мерой и направлены на предотвращение любых рисков в воздушном пространстве.

Ранее Life.ru писал, что за три часа российская система ПВО сбила 13 украинских дронов. Наибольшее количество — шесть дронов — уничтожено над Брянской областью, ещё по три — над Крымом и Чёрным морем, один — над Курской областью.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.