Гуменник лишился шансов на олимпийскую медаль на Играх в Италии

Напомним, что перед началом соревнований мужчин в фигурном катании на 25-й зимней Олимпиаде стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. И свою короткую программы он катал под Waltz 1805 армянского и российского скрипача и композитора Эдгара Акопяна.