Гуменник лишился шансов на олимпийскую медаль на Играх в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник лишился шансов завоевать медаль на 25-х зимних олимпийских играх в Италии после того, как судьи поставили на второе место Ча Джун Хвана из Южной Кореи, который допустил падения при исполнении произвольной программы. Гуменник произвольную программу откатал без падений.
В Милане 13 февраля состоялся турнир по мужскому фигурному катанию. Российский фигурист Петр Гуменник лишился шансов завоевать медаль на 25-х зимних олимпийских играх в Италии после того, как судьи поставили на второе место Ча Джун Хвана из Южной Кореи, который допустил падения при исполнении произвольной программы. Гуменник произвольную программу откатал без падений.
Во вторник, 10 февраля 2026 года Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде и занял 12-е место. По итогам произвольной программы 13 февраля 2026 года он набрал 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.
Напомним, что перед началом соревнований мужчин в фигурном катании на 25-й зимней Олимпиаде стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. И свою короткую программы он катал под Waltz 1805 армянского и российского скрипача и композитора Эдгара Акопяна.