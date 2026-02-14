Мужчина напал с ножом на жандармов в Париже, он умер от ран в больнице

В Париже мужчина напал на жандармов около Триумфальной арки. Нападение произошло во время зажжения Вечного огня, информирует телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что инцидент произошёл около 18 часов в пятницу 13 февраля. Мужчина, вооружённый ножом и ножницами, атаковал жандарма. Второй жандарм применил оружие и ранил нападавшего.
«Обвиняемый скончался от полученных травм», — сказано в публикации со ссылкой на Национальную прокуратуру по борьбе с терроризмом.
Ранее этот человек был осуждён за нападение на правоохранителей в Бельгии.
Напомним, в Соединенных Штатах 26 ноября 2025 года произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в центре Вашингтона, он стрелял в сотрудников Нацгвардии. Нападавшим оказался выходец из Афганистана. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее москвичу предъявили обвинение в нападении с ножом на полицейского в Люблино, страж порядка был ранен.