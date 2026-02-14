Стало известно, как снегопады повлияют на дачные посадки

Обильные снегопады не навредят растениям, посаженным на дачных участках в Подмосковье, так как основная опасность — недостаток кислорода им не грозит. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Высота снежного покрова довольно высокая и растения, которые у нас зимуют, не будут испытывать дефицита в кислороде, так как снежная подушка довольно рыхлая, — объяснила метеоролог.
Она отметила, что те, кто желает убрать снег с участка, должны поторопиться — в последующем он впитает в себя влагу и сделать это будет сложнее.
Ранее «Москва 24» предупредила о неустойчивой погоде в столице. Московский регион начиная с 12 февраля продолжает находиться под влиянием активного циклона, принесшего снегопады. Несмотря на короткое потепление, к воскресенью, 15 февраля, вновь наступит похолодание. На дорогах возможно образование гололедицы, что может осложнить движение и увеличить риск аварий.