Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как снегопады повлияют на дачные посадки

Синоптик Позднякова: дачные растения смогут выжить под высоким снежным покровом.

Источник: Комсомольская правда

Обильные снегопады не навредят растениям, посаженным на дачных участках в Подмосковье, так как основная опасность — недостаток кислорода им не грозит. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Высота снежного покрова довольно высокая и растения, которые у нас зимуют, не будут испытывать дефицита в кислороде, так как снежная подушка довольно рыхлая, — объяснила метеоролог.

Она отметила, что те, кто желает убрать снег с участка, должны поторопиться — в последующем он впитает в себя влагу и сделать это будет сложнее.

Ранее «Москва 24» предупредила о неустойчивой погоде в столице. Московский регион начиная с 12 февраля продолжает находиться под влиянием активного циклона, принесшего снегопады. Несмотря на короткое потепление, к воскресенью, 15 февраля, вновь наступит похолодание. На дорогах возможно образование гололедицы, что может осложнить движение и увеличить риск аварий.