Зеленский признал, что Соединённые Штаты подают Украине сигналы о том, что именно Киеву следует идти на компромиссы, сообщает РИА Новости.
«США подают больше сигналов о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, а не Россия», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало в интервью американскому изданию Politico.
Кроме того, в разговоре с журналистами из США Зеленский назвал проведение выборов на Украине «отличной идеей», но для этого, по его словам, якобы требуется помощь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Напомним, в январе в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров по Украине с участием делегаций Российской Федерации, США и Украины. Второй раунд был проведён 4 и 5 февраля. В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится «уже скоро».
Накануне Зеленский в разговоре с The Atlantic признал, что он хочет продолжать конфликт. Согласно высказыванию Зеленского, он предпочитает продолжение боевых действий заключению «плохого» мира.
После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты усиленно работают над завершением конфликта на Украине. Он подчеркнул, что американская сторона хочет окончания украинского конфликта.