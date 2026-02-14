Зеленский признал, что США подают сигналы Киеву о компромиссах

Напомним, в январе в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров по Украине с участием делегаций Российской Федерации, США и Украины. Второй раунд был проведён 4 и 5 февраля. В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится «уже скоро».