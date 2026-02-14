В США нашли древнейшую сшитую одежду из лосиной шкуры возрастом 12 тысяч лет

Масс-спектрометрия показала: материал — выделанная лосиная шкура. В неё вшит шнур из шерсти и растений. Технология сложная: древний «портной» явно разбирался в теплоизоляции и делал одежду по фигуре. Рядом нашли костяные иглы, остатки шкур лисы, бизона, кролика, верёвки и каменные орудия. Радиоуглеродный анализ датировал их 12,9−11,7 тысячи лет назад.
Учёные считают: такая одежда стала ответом на резкое похолодание. Люди перешли от накидок к плотно прилегающим вещам, сшитым на заказ. Когда климат потеплел, иглы исчезли из археологических слоёв.
Ранее учёные воссоздали лицо обезглавленного 400 лет назад «вампира» из Хорватии. В крепости нашли останки мужчины, который жил в Средневековье и, судя по всему, очень не нравился соседям. Он был невысоким (около 160 см), но агрессивным — на лице следы множественных травм, полученных в стычках. Умер он насильственной смертью в возрасте 40−50 лет.
