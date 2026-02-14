Сомнолог объяснил, чем на самом деле отличаются совы и жаворонки

Совы любят подольше поспать, а жаворонки — встают ни свет, ни заря — этот миф развеял в беседе с «РИАМО» врач-сомнолог Павел Кудинов. Он подчеркнул, что главное отличие не в том, на сколько любит спать человек, а в том, когда у него наступает пик их активности.