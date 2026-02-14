Сомнолог объяснил, чем на самом деле отличаются совы и жаворонки

Совы любят подольше поспать, а жаворонки — встают ни свет, ни заря — этот миф развеял в беседе с «РИАМО» врач-сомнолог Павел Кудинов. Он подчеркнул, что главное отличие не в том, на сколько любит спать человек, а в том, когда у него наступает пик их активности.
— Совы и жаворонки отличаются не тем, в какое время они ложатся спать, а тем когда наступает пик их активности. У жаворонков в первой половине дня, а у сов, соответственно, позже, — объяснил медик.
Доктор подчеркнул, что при любом распорядке, каждому человеку необходимо спать не менее 8 часов. Поэтому, важно учитывать личные особенности, выстраивая график работы и отдыха.
Любопытно, что в течение жизни человека хронотипы могут меняться естественным образом: большинство детей жаворонки, к 20 годам многие из них становятся совами, а в пожилом возрасте снова возвращаются в лагерь жаворонков, сообщили ранее «Известия».