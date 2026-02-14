Деньги уходят в Гонконг? Правда о том, кто владеет Aviasales и каких беглецов он кормил рекламой

Скандал на 23 миллиарда: кто хотел продать Aviasales.
Под конец недели агрегатор авиабилетов Aviasales попал в странный скандал: одно из российских СМИ сообщило, что компания начала искать покупателя на свой бизнес. Приведена и стоимость компании: более 23 млрд рублей. Процесс якобы находится в стадии подготовки, конкретных переговоров с интересантами ещё нет. Сообщалось, что к активу проявляют интерес банки.
По мнению авторов, возможная продажа может быть связана с сокращением количества авиаперевозок, которое давит на бизнес, уменьшая его доходность — в 2025 году российские авиакомпании суммарно перевезли 108,85 млн человек, что меньше год к году на 2,6%.
Впрочем, буквально следом за публикацией пришло опровержение, СМИ распространили заявление пресс-службы Aviasales, в котором говорится, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка» и «менеджмент и акционеры “Авиасейлс” не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу».
Подобная ситуация, скорее всего, является деловой провокацией, например, чтобы прощупать почву или снизить стоимость предложения со стороны акционеров Aviasales, если мысли о продаже их всё же посещали.
Как уходят деньги: схема Aviasales в России.
В последние годы работать в России компании стало сложнее — государство стремится сделать бизнес более прозрачным. Осенью 2023 года Роскомнадзор внёс компанию Go Travel Un Limited — владельца агрегатора Aviasales, зарегистрированного в Гонконге, — в список иностранных организаций, которым необходимо «приземлиться» в РФ.
Регулятор решил, что китайская фирма подпадает под действие закона, так как на своих ресурсах она распространяет информацию на русском языке, а суточная аудитория превышает 500 тыс. российских пользователей.
Таким образом, фирме (у неё есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге) пришлось зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти, а также она обязалась ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
В России сервис Aviasales представлен четырьмя фирмами: «Гоу тревел рус», которая занимается управлением коммерческой недвижимостью, «Авиасейлс» (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации), «Авиасейлс бизнес» (розничная торговля, осуществляемая через интернет) и «Авиасейлс медиа» (деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации).
Их совокупная выручка за 2024 год в России достигла 2,8 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила всего 175 миллионов.
Из этого может сложиться мнение, что благодаря им Go Travel Un Limited уже представлена в России. Однако все эти фирмы — лишь «дочки» гонконгской компании. Они отчитываются за себя, но не за деятельность всего бизнеса, который ведётся на территории страны.
— Благодаря такому раскладу для владельцев сервиса теоретически могут возникать лазейки для того, чтобы, например, не нести ответственность перед российскими пользователями, не исполнять решения судов. Или, к примеру, прятать часть прибыли, заработанной в России, в иностранной юрисдикции, — рассказал Life.ru председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Несколько лет назад — в 2016 году — основатель сервиса, ныне покойный Константин Калинов, в одном из своих интервью жаловался, что, мол, этот бизнес низкомаржинальный. Однако это не помешало головному офису компании, физически расположенному на туристическом и, соответственно, дорогостоящем тайском острове Пхукет, иметь штат около ста человек и занимать целую улицу в одном из местных элитных коттеджных посёлков.
Логично предположить, что часть выручки российских «дочек» китайской компании могла утекать в Гонконг, например, под видом внутренних расчётов.
Кому ушли миллионы: рекламный след беглецов.
Напомним, ещё недавно Aviasales был одним из крупнейших закупщиков рекламных площадок у русскоязычных блогеров, в том числе откровенно русофобствующих. Причём с началом СВО политика Aviasales не менялась, сервис, по сути, финансировал их антигосударственную деятельность.
Поисковик сотрудничал с комиком Александром Гудковым, украинским тревел-блогером Антоном Птушкиным, иноагентами Юрием Дудём*, Данилой Поперечным*, Алексеем Пивоваровым* и Ириной Шихман*, сейчас открыто занимающими враждебную России позицию.
На топовых блогеров сервис денег не жалел никогда. Точные суммы контрактов фирма, конечно, не раскрывает и оговаривается, что с каждой звездой «Ютуба» менеджеры Aviasales договариваются в особом режиме, однако порядок цифр под чертой «итого» в договоре можно примерно определить и косвенным образом.
В одном из российских бизнес-изданий представитель компании Дарья Патютько обозначила порог эффективности вложений Aviasales в рекламу. Он составляет 30 копеек за просмотр. Таким образом, каждый ролик с рекламной интеграцией сервиса, достигший 1 млн просмотров, может приносить автору 300 тыс. рублей. При частоте выхода роликов четыре раза в месяц получается минимум 1,2 млн рублей. И это, вероятно, как раз те самые стандартные условия для раскрученных, но ещё не звёздных блогеров.
При этом у топовых авторов каждый выпуск зачастую набирает гораздо больше миллиона просмотров. У того же Данилы Поперечного*, который в последнее время стал едва ли не лицом Aviasales, они часто достигают и 4 млн. А недавно сбежавший в Лос-Анджелес комик настолько полюбил своего рекламодателя, что даже набил на руке (разумеется, за отдельную плату) тату с логотипом сервиса.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.