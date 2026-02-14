Деньги уходят в Гонконг? Правда о том, кто владеет Aviasales и каких беглецов он кормил рекламой

Несколько лет назад — в 2016 году — основатель сервиса, ныне покойный Константин Калинов, в одном из своих интервью жаловался, что, мол, этот бизнес низкомаржинальный. Однако это не помешало головному офису компании, физически расположенному на туристическом и, соответственно, дорогостоящем тайском острове Пхукет, иметь штат около ста человек и занимать целую улицу в одном из местных элитных коттеджных посёлков.