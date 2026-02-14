В РПЦ призвали оградить школьников от сожжения чучела на Масленицу

Масленичная неделя в этом году пройдёт с 16 по 22 февраля. В Москве уже выбрали лучший рецепт блинов к Масленице. В голосовании приняли участие больше 155 тысяч человек. Они оценивали кулинарные традиции четырёх регионов. Победили мордовские блины со сгущёнкой — за них отдали голоса 28% участников. Врач-диетолог предупредила, что блины подходят не всем. Блюдо может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.