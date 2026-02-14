Ричмонд
В РПЦ призвали оградить школьников от сожжения чучела на Масленицу

В Русской православной церкви предложили пересмотреть подход к знакомству детей с масленичными традициями. По мнению протоиерея Виктора Рыбачука, сжигание чучела — это не просто народная забава, а пережиток языческого культа, от которого лучше оградить школьников, особенно младших.

Источник: Life.ru

«Сжигание чучела не народный обычай в чистом виде, а религиозный обряд дохристианской, языческой эпохи. Я категорически против того, чтобы христиане в нем участвовали», — сказал Рыбачук РИА «Новости».

Протоиерей отметил, что не призывает запрещать костры, но желает одуматься. Особенно в отношении младших классов, ученики которых мыслят мифологически и одушевляют предметы. Изучать древнюю культуру наших предков Рыбачук предлагает на уроках истории в музее.

По его словам, в приходах Донецкой епархии уже много лет проводят Масленицу без чучела: с кукольными спектаклями о послушании, ярмарками, песнями и блинами. Дети при этом не чувствуют себя обделёнными.

«Истинная радость Масленицы не в сжигании чучела, а в возможности с миром в душе войти в Великий пост. Для ребёнка это может звучать проще: радость, не когда что-то горит, а когда мама печёт блины, когда бабушка улыбается, когда тебя простили», — подытожил он, напомнив, что завершается масленичная неделя Прощёным воскресеньем.

Масленичная неделя в этом году пройдёт с 16 по 22 февраля. В Москве уже выбрали лучший рецепт блинов к Масленице. В голосовании приняли участие больше 155 тысяч человек. Они оценивали кулинарные традиции четырёх регионов. Победили мордовские блины со сгущёнкой — за них отдали голоса 28% участников. Врач-диетолог предупредила, что блины подходят не всем. Блюдо может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.