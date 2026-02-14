Итальянское телевидение искалечило шедевр Да Винчи в трансляции Олимпиады

Государственный итальянский телеканал RAI уже подвергался критике за неуместное освещение церемонии открытия 25-х зимних Олимпийских игр, которые проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года, когда руководитель спортивного отдела приветствовал зрителей не на том стадионе и перепутал личности VIP-персон.