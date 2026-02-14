Итальянское телевидение искалечило шедевр Да Винчи в трансляции Олимпиады

Измененная версия знаменитого «Витрувианского человека» художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, показанная без гениталий в заставке итальянской телетрансляции зимних Олимпийских игр, вызвала новую волну критики в адрес государственного телеканала RAI.
Государственный итальянский телеканал RAI уже подвергался критике за неуместное освещение церемонии открытия 25-х зимних Олимпийских игр, которые проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года, когда руководитель спортивного отдела приветствовал зрителей не на том стадионе и перепутал личности VIP-персон.
Теперь использование изображения «Витрувианского человека» — обнаженного мужчины внутри круга и квадрата — в сочетании с изображениями участников зимних видов спорта в начале олимпийских программ вызвало обвинения в цензуре национального достояния.
«Что случилось с гениталиями Витрувианского человека?» — спрашивала газета Corriere della Sera, показывая изображение оригинала XV века, сделанного гениальным Да Винчи, рядом с измененной версией, где половые органы мужчины заменены пустым пространством.
«Витрувианский человек — это не просто какой-то образ», — посетовала левоцентристская Демократическая партия, поднявшая этот вопрос в парламенте.
«Это один из высших символов итальянского искусства и изобретательности, на который распространяются строгие правила защиты и процедуры воспроизведения и использования, в том числе для телевидения и рекламных целей», — добавлено в заявлении.
Телеканал RAI назвал этот спор очередной «фейковой новостью».
В своем заявлении телеканал добавил, что глобальная телевизионная трансляция и графика были подготовлены производственным подразделением Международного олимпийского комитета — Olympic Broadcasting Services — и показаны без каких-либо изменений или модификаций.
В OBS заявили, что графическое изображение призвано отдать дань уважения Да Винчи и познакомить мировую аудиторию с его работами.
«Что касается “Витрувианского человека”, то это задумано как дань уважения оригинальному рисунку, а не как его точная копия», — добавлено в заявлении для Reuters.
Десятки телеканалов по всему миру транслируют Олимпийские игры в прямом эфире, в соревнованиях принимают участие 93 страны.
Компания OBS заявила, что получила разрешение от Галереи Академии в Венеции, где хранится оригинал, а также от Министерства культуры Италии.
Депутаты от Демократической партии потребовали объяснений от министра культуры Алессандро Джули и поставили под сомнение наличие у RAI надлежащих разрешений на внесение изменений в этот шедевр.
«По всей видимости, высшее руководство RAI опасается, что изображение пениса может оскорбить», — заявила одна из итальянских оппозиционных партий, обвинив RAI в предумышленной ханжеской цензуре.