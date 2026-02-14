Ричмонд
Ефремов вышел на сцену впервые после освобождения из колонии

Михаил Ефремов впервые после колонии вышел на сцену в спектакле «Без свидетелей».

Источник: Комсомольская правда

Михаил Ефремов впервые вышел на сцену перед публикой после пребывания в колонии. Речь идёт о спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Ефремов участвовал в предпремьерном прогоне спектакля. Об этом информирует пресс-служба театра.

Напомним, премьерные показы спектакля состоятся 25 и 26 марта.

Ранее сообщалось, что все билеты на первые спектакли с участием актера Михаила Ефремова, который выйдет на сцену театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова» 25 и 26 марта, стремительно выкуплены.

Михаил Ефремов в спектакле играет роль подлеца, предающего и когда-то любимую женщину, и сына. Его герой оказывается один на один после после долгих лет расставаний с экс-женой. Они общаются и за их беседой — боль, серьезные вопросы, признания.

Предположительно, в 2026 году Михаил Ефремов может сняться в двух крупных кинопроектах для онлайн-платформ. Это будут многосерийные драмы.

Напомним, Ефремов был признан виновным в страшноем ДТП — в июне 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД, из-за чего погиб водитель другого автомобиля. Приговор суда был семь с половиной лет колонии общего режима, конец срока — 30 декабря 2027 года. Актер отсидел больше половины срока и вышел из колонии по УДО.