Ефремов вышел на сцену впервые после освобождения из колонии

Напомним, Ефремов был признан виновным в страшноем ДТП — в июне 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД, из-за чего погиб водитель другого автомобиля. Приговор суда был семь с половиной лет колонии общего режима, конец срока — 30 декабря 2027 года. Актер отсидел больше половины срока и вышел из колонии по УДО.