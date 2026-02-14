Ричмонд
Фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх в Италии в мужском одиночном катании. Соревнования прошли в Милане.

По сумме программ Гуменник набрал 271,21 (86,72 за короткую + 184,49 за произвольную) балла.

Олимпийским чемпионом стал казахстанец Михаил Шайдоров, набравший 291,58 (92,94 + 198,64) балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06; 103,07 + 176,99), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (274,90; 88,70 + 186,20). Двукратный чемпион мира и победитель Олимпиады в командном турнире представитель США Илья Малинин стал восьмым (264,49; 108,16 + 156,33).

В произвольной программе Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.

