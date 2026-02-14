Образ фигуриста Гуменника на ОИ вошел в топ лучших по версии итальянского Vogue

Образ российского фигуриста Петра Гуменника, в котором он выступал на Олимпийских играх в Италии, попал в список самых ярких нарядов зимней Олимпиады по версии журнала Vogue Italia.
Как отмечает издание, во время короткой программы спортсмен был одет в прозрачную блузу с пышными рукавами, украшенную каскадом красных цветов. Этот наряд, по мнению редакции, стал отсылкой к актуальному цветочному тренду, который был замечен на недавних модных показах. Образ Гуменника получил высокую оценку читателей: он понравился 97 процентам опрошенных.
В подборку на сайте также вошли образы Михаила Шайдорова, Ильи Малинина, Стивена Гоголева, Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, а также работы Лоранс Фурнье-Бодри.
Российский фигурист Петр Гуменник успешно выступил с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Судьи оценили его прокат в 184,49 балла. Ранее за короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Так, в сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла.
Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его непрыжковые элементы судьи оценили наивысшим, четвертым уровнем сложности.