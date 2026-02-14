Образ фигуриста Гуменника на ОИ вошел в топ лучших по версии итальянского Vogue

Как отмечает издание, во время короткой программы спортсмен был одет в прозрачную блузу с пышными рукавами, украшенную каскадом красных цветов. Этот наряд, по мнению редакции, стал отсылкой к актуальному цветочному тренду, который был замечен на недавних модных показах. Образ Гуменника получил высокую оценку читателей: он понравился 97 процентам опрошенных.