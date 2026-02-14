Ричмонд
Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде

Российский фигурист Пётр Гуменник стал шестым по итогам короткой и произвольной программы в фигурном мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. Соревнования прошли в Милане.

Источник: Life.ru

По сумме двух программ Гуменник набрал 271,21 балла — 86,72 за короткую и 184,49 за произвольную.

Комментируя итоги выступления, Гуменник сказал, что хочет выступить на Олимпийских играх 2030 года.

«Я так сегодня утром подумал, что мне так понравилось. Хотел бы выступить ещё в 2030 году», — поделился фигурист.

Напомним, действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Италии 13 февраля. Россиянин сделал пять четверных прыжков. После проката зрители с трибун скандировали «молодец» в адрес спортсмена.

