Малинин занял восьмое место в мужском одиночном турнире Олимпиады

Малинину 21 год, в Милане он стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Фигурист является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Он стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель, являющийся самым сложным и «дорогим» прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.