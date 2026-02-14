Малинин занял восьмое место в мужском одиночном турнире Олимпиады

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Илья Малинин занял восьмое место в мужском одиночном турнире Олимпийских игр. Соревнования прошли в Милане.
По итогам двух программ Малинин набрал 264,49 балла: за короткую программу он получил 108,16 балла, за произвольную — 156,33 балла. Победителем Игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла; 92,94 за короткую программу + 198,64 за произвольную). Россиянин Петр Гуменник показал шестой результат (271,21; 86,72 + 184,49).
Малинину 21 год, в Милане он стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Фигурист является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Он стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель, являющийся самым сложным и «дорогим» прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.
Малинин родился в семье русских фигуристов. Его мать Татьяна Малинина родом из Новосибирска, отец Роман Скорняков — из Свердловска. В 1990-е годы оба выступали за сборную Узбекистана на международной арене. Малинина в 1999 году она выиграла финал Гран-при.